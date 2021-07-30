Нижняя палата парламента Чехии утвердила компенсации пострадавшим во Врбетице

Нижняя палата парламента Чехии утвердила законопроект о выплатах компенсаций населённым пунктам и гражданам, пострадавшим от взрывов во Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает Чешское телевидение.

Отмечается, что общая сумма выплат составит 700 млн крон (примерно €28 млн).

Теперь документ должна одобрить верхняя палата, а затем подписать президент страны Милош Земан.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах во Врбетице.

В Кремле категорически отвергли выводы Чехии о якобы причастности России к взрывам. В МИД России сообщили, что заявлениями из Праги планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.