Нижняя палата парламента Чехии утвердила компенсации пострадавшим во Врбетице
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Об этом сообщает Чешское телевидение.
Отмечается, что общая сумма выплат составит 700 млн крон (примерно €28 млн).
Теперь документ должна одобрить верхняя палата, а затем подписать президент страны Милош Земан.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах во Врбетице.
В Кремле категорически отвергли выводы Чехии о якобы причастности России к взрывам. В МИД России сообщили, что заявлениями из Праги планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.