В МИД сообщили, что Россия следит за ситуацией с лесными пожарами в Турции

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Турции.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Россия, вы знаете, оказала содействие турецким властям, чтобы помочь им справиться с этой бедой», — цитирует ТАСС Грушко.

Он сообщил, что в Турции работает российская техника, включая самолёты Бе-200.

«Мы находимся в постоянном контакте с турецкими властями... Исходим из того, что у турецкой стороны достаточно ресурсов, чтобы обеспечить интересы и безопасность российских граждан. Конечно, не хотелось бы оказаться в ситуации, когда нам придётся принимать антикризисные решения, но тем не менее, конечно, если в этом возникнет острая необходимость, с нашей стороны будет сделано всё возможное для того, чтобы пребывание наших граждан там было безопасным», — заявил дипломат.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что ситуация с лесными пожарами в республике улучшается.

В российском посольстве сообщили, что россиян среди пострадавших от пожаров в турецкой Анталье нет, туристов нескольких отелей заблаговременно эвакуировали из опасных районов.