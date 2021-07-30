Посольство: россиян среди пострадавших от пожаров в Турции нет

Россиян среди пострадавших от пожаров в турецкой Анталье нет, туристов нескольких отелей заблаговременно эвакуировали из опасных районов. Об этом сообщили в российском посольстве.

«По информации, полученной генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет. Накануне вечером местными властями была проведена превентивная эвакуация туристов из нескольких гостиниц, оказавшихся в зоне риска. Они были временно размещены в отелях в безопасной части города», — говорится в сообщении в Facebook.

Уточняется, что в настоящее время пожарной опасности для отелей в Мармарисе нет.

«Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха», — добавили в посольстве России.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что ситуация с лесными пожарами в республике улучшается.