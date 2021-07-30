В МИД России прокомментировали учения НАТО в Грузии

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Российская сторона внимательно следит за учениями НАТО Agile Spirit в Грузии. Как сообщил замглавы МИД России Александр Грушко, манёвры вызывают у Москвы законную озабоченность.
В МИД России прокомментировали учения НАТО в Грузии
  • Reuters

По его словам, в последние годы число учений НАТО увеличилось, многие из них имеют антироссийскую направленность.

«С учётом общего военного планирования НАТО, которое всё больше затачивается для парирования так называемой угрозы с востока, подобного рода учения не могут не вызывать у нас законную озабоченность», — приводит ТАСС заявление Грушко.

В МИД подчеркнули, что Москва внимательно следит за учениями и готова принимать все необходимые меры: «В том числе военно-технического характера для того, чтобы надёжно обеспечить наши интересы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отдают себе отчёт «и не носят розовые очки» в связи с заявлениями США и НАТО о том, что их линия на сдерживание России является константой во внешней политике.

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