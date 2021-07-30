В Госдуме прокомментировали призыв превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу Москвы

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT призыв бывшего главы МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсена превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу Москвы.

«Американские компании — производители сжиженного газа никогда не потеряют интерес к Европе и к возможности поставлять свою продукцию туда. Это абсолютно понятно, несмотря на более высокие цены и заинтересованность в этом Европы. Поэтому они будут делать всё возможное для того, чтобы не допустить более дешёвую и конкурентную продукцию из России в Европу», — сказал депутат.

Он уточнил, что, по его мнению, есть европейские компании, которые заинтересованы в сотрудничестве с американцами.

«Поэтому ещё будет большое количество различных политиков, чиновников выступающих в поддержку этой линии, потому что они получают деньги за лоббирование вот этих американских программ. Это понятно, очевидно. Мы понимаем, что это было и будет в дальнейшем. И это делают всё больше и больше, не стесняясь. Экономическая борьба», — добавил политик.

Депутат считает, что, несмотря на это, большинству стран Европы невыгодно покупать американский сжиженный газ.

«Они будут покупать наш газ, который более дешёвый, логистика гораздо более понятна. И заинтересованность и участие европейских компаний в этом проекте существуют», — заверил Чепа.

Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен призвал превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу Москвы.

Он заявил, что необходимо как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа, и предложил в качестве альтернативы закупать американский сжиженный газ.