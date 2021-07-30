Экс-глава МИД Дании призвал превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу Москвы

Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен призвал превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу Москвы.

Об этом он написал в статье для издания Berlingske.

По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель «получила неожиданный подарок от президента США» Джо Байдена, который принял решение приостановить санкции против «Северного потока — 2».

Как пишет РИА Новости, Эллеманн-Йенсен выразил мнение о необходимости как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа.

Он также предложил в качестве альтернативы закупать американский сжиженный газ.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава разочарована решением США снять санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.