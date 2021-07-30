Экс-глава МИД Дании призвал превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу Москвы
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Об этом он написал в статье для издания Berlingske.
По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель «получила неожиданный подарок от президента США» Джо Байдена, который принял решение приостановить санкции против «Северного потока — 2».
Как пишет РИА Новости, Эллеманн-Йенсен выразил мнение о необходимости как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа.
Он также предложил в качестве альтернативы закупать американский сжиженный газ.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава разочарована решением США снять санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.