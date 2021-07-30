Посол Палестины заявил о подготовке визита Аббаса в Россию

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Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил о подготовке визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию в конце сентября.

«Визит президента Палестины в Россию готовится», — приводит ТАСС сообщение посла.

По его словам, приезд Аббаса намечается на конец сентября.

В мае Палестина призвала провести в Москве министерское заседание «Ближневосточного квартета».

В июле стало известно, что Россия рассчитывает провести встречу «Ближневосточного квартета» в Нью-Йорке в сентябре.

«Квартет» включает в себя Евросоюз, Россию, США и ООН, задача объединения — консолидация усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

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