Посол Палестины заявил о подготовке визита Аббаса в Россию
«Визит президента Палестины в Россию готовится», — приводит ТАСС сообщение посла.
По его словам, приезд Аббаса намечается на конец сентября.
В мае Палестина призвала провести в Москве министерское заседание «Ближневосточного квартета».
В июле стало известно, что Россия рассчитывает провести встречу «Ближневосточного квартета» в Нью-Йорке в сентябре.
«Квартет» включает в себя Евросоюз, Россию, США и ООН, задача объединения — консолидация усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.