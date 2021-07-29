В Америке впервые за 40 лет зафиксирована африканская чума свиней

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Доминиканской Республике, что стало первым случаем в Южной и Северной Америке за 40 лет.

Об этом сообщает Россельхознадзор.

«Министерство сельского хозяйства США в среду сообщило о вспышке африканской чумы свиней в Доминиканской Республике. По информации, распространённой через СМИ, заражение свиней было подтверждено на двух географически разделённых фермах», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным Национального совета производителей свинины США, это первое обнаружение болезни в Южной и Северной Америке за последние 40 лет.

Ранее Россельхознадзор временно запретил ввоз свиней из Малайзии из-за АЧС.