В Америке впервые за 40 лет зафиксирована африканская чума свиней
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Об этом сообщает Россельхознадзор.
«Министерство сельского хозяйства США в среду сообщило о вспышке африканской чумы свиней в Доминиканской Республике. По информации, распространённой через СМИ, заражение свиней было подтверждено на двух географически разделённых фермах», — приводит РИА Новости сообщение.
По данным Национального совета производителей свинины США, это первое обнаружение болезни в Южной и Северной Америке за последние 40 лет.
Ранее Россельхознадзор временно запретил ввоз свиней из Малайзии из-за АЧС.