Число погибших из-за лесного пожара в Турции возросло до трёх

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В результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья, по последним данным, погибли три человека.
Число погибших из-за лесного пожара в Турции возросло до трёх
  • Reuters

Об этом проинформировало управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

«Число погибших в результате пожаров в районе Манавгата выросло до трёх. Ещё 58 человек продолжают лечение», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб в результате лесного пожара в районе курортного города Манавгат в турецкой Анталье.

В генконсульстве России в Анталье заявили, что основные туристические объекты в Турции находятся вне зоны пожара, вопрос об эвакуации туристов не стоит.

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