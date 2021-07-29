Число погибших из-за лесного пожара в Турции возросло до трёх

В результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья, по последним данным, погибли три человека.

Об этом проинформировало управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

«Число погибших в результате пожаров в районе Манавгата выросло до трёх. Ещё 58 человек продолжают лечение», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб в результате лесного пожара в районе курортного города Манавгат в турецкой Анталье.

В генконсульстве России в Анталье заявили, что основные туристические объекты в Турции находятся вне зоны пожара, вопрос об эвакуации туристов не стоит.