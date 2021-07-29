Эксперт назвал печальным поиск СЕ консультантов в сфере развития управления крупными городами Украины

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал поиск СЕ специалистов, которые могли бы оказать консультационные услуги в области развития системы управления крупными городами Украины.

«Наверное, это печально для Украины, что Совет Европы публично объявляет тендер на управление отдельными городами. Мы практически (я имею в виду, и в Европе, и в России) привыкли к мысли, что на государственном уровне Украина управляется извне. То есть это, в общем-то, признаёт и киевское руководство, которое апеллирует с разного рода просьбами, жалобами и пожеланиями не к самому себе, а чтобы за них сделал кто-то», — считает эксперт.

По его словам, Украина в составе СССР была успешной в хозяйственном плане страной.

«Население конструктивное и обладает хорошим потенциалом. Печально, что они не могут сами организоваться, то есть не могут организовать ни на государственном уровне управление, ни на уровне отдельных областей. Видимо, это тоже очевидно в европейском сообществе, раз они публично заявили о необходимости за деньги управлять этими городами», — подчеркнул Оленченко.

Эксперт добавил, что некоторым представителям украинского населения «должно быть обидно».

«И это должно рассматриваться как уничижение, потому что до этого они управлялись и жили сами. Я думаю, что в любом случае это признание неспособности нынешних украинских политиков разумно вести хозяйство в стране», — заключил он.

Ранее стало известно, что Совет Европы ищет специалистов, которые могли бы оказать консультационные услуги в области развития системы управления крупными городами Украины.

В тендере говорится, что на эти цели планируется выделить до €55 тыс.