В Болгарии рассказали об ошибках кампании по вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров сообщил, что ошибки при организации кампании по вакцинации от коронавируса могли привести к смерти около 10 тыс. жителей страны.

Заявление министра передаёт газета Trud.

По словам Кацарова, ошибки были связаны с неправильными приоритетами по вакцинации пожилого населения Болгарии.

«Более 80% смертей от COVID-19 приходится на жителей старше 60 лет. Поэтому во всех странах, за исключением Болгарии, приоритет отдаётся пожилым людям», — сказал он.

Ранее в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения сообщалось, что пандемия коронавируса далека от завершения.