В Болгарии рассказали об ошибках кампании по вакцинации от COVID-19

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Глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров сообщил, что ошибки при организации кампании по вакцинации от коронавируса могли привести к смерти около 10 тыс. жителей страны.
В Болгарии рассказали об ошибках кампании по вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Заявление министра передаёт газета Trud

По словам Кацарова, ошибки были связаны с неправильными приоритетами по вакцинации пожилого населения Болгарии.

«Более 80% смертей от COVID-19 приходится на жителей старше 60 лет. Поэтому во всех странах, за исключением Болгарии, приоритет отдаётся пожилым людям», — сказал он.

Ранее в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения сообщалось, что пандемия коронавируса далека от завершения.

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