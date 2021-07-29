В Болгарии рассказали об ошибках кампании по вакцинации от COVID-19
- Reuters
Заявление министра передаёт газета Trud.
По словам Кацарова, ошибки были связаны с неправильными приоритетами по вакцинации пожилого населения Болгарии.
«Более 80% смертей от COVID-19 приходится на жителей старше 60 лет. Поэтому во всех странах, за исключением Болгарии, приоритет отдаётся пожилым людям», — сказал он.
Ранее в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения сообщалось, что пандемия коронавируса далека от завершения.