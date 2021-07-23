ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения

В совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ сообщается, что пандемия коронавируса далека от окончания, во многих странах Европы наблюдается значительный рост числа инфицированных.

«Мы далеки от того, чтобы выйти из леса с точки зрения завершения пандемии, и, к сожалению, во многих странах нашего региона мы наблюдаем значительный рост числа случаев, связанных с распространением в высокой степени передаваемого варианта «дельта», — приводит РИА Новости слова регионального директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

ECDC и ВОЗ настоятельно рекомендуют быстрое развёртывание вакцинации.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, который сможет сделать неэффективными существующие вакцины.