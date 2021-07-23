ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения

Короткая ссылка
В совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ сообщается, что пандемия коронавируса далека от окончания, во многих странах Европы наблюдается значительный рост числа инфицированных.
ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Мы далеки от того, чтобы выйти из леса с точки зрения завершения пандемии, и, к сожалению, во многих странах нашего региона мы наблюдаем значительный рост числа случаев, связанных с распространением в высокой степени передаваемого варианта «дельта», — приводит РИА Новости слова регионального директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

ECDC и ВОЗ настоятельно рекомендуют быстрое развёртывание вакцинации.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, который сможет сделать неэффективными существующие вакцины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить