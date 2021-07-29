Президент Туниса освободил от должности главу национального телевидения

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Президент Туниса Каис Саид уволил генерального директора национального телевидения Мухаммеда Саада Дахеша.
Президент Туниса освободил от должности главу национального телевидения
  • Reuters
  • © Zoubeir Souissi

«Президент республики Каис Саид издал указ об освобождении Мухаммеда Саада Дахеша с должности генерального директора тунисского телевидения и о назначении Аватеф аль-Дали временным руководителем национальной телекомпании», — приводит РИА Новости заявление канцелярии главы государства.

Ранее президент Туниса ввёл в стране комендантский час до 27 августа, а также запретил массовые собрания граждан.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в Тунисской Республике в последние дни обострилась внутриполитическая ситуация.

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