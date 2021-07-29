Президент Туниса освободил от должности главу национального телевидения

Президент Туниса Каис Саид уволил генерального директора национального телевидения Мухаммеда Саада Дахеша.

«Президент республики Каис Саид издал указ об освобождении Мухаммеда Саада Дахеша с должности генерального директора тунисского телевидения и о назначении Аватеф аль-Дали временным руководителем национальной телекомпании», — приводит РИА Новости заявление канцелярии главы государства.

Ранее президент Туниса ввёл в стране комендантский час до 27 августа, а также запретил массовые собрания граждан.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в Тунисской Республике в последние дни обострилась внутриполитическая ситуация.