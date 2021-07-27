В МИД России прокомментировали ситуацию в Тунисе

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию в Тунисе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД сообщили, что «в последние дни обострилась внутриполитическая ситуация в Тунисской Республике».

В ведомстве напомнили, что 25 июля президент Туниса Каис Саид «в соответствии со своими конституционными полномочиями отправил в отставку премьер-министра Х. Мешиши и приостановил работу парламента».

«Вся исполнительная власть временно сосредоточена в руках главы государства», — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что «по поступающим сообщениям, в тунисской столице и крупных городах сохраняется в целом спокойная обстановка, в штатном режиме функционируют международный аэропорт, коммунальные службы, транспортная инфраструктура».

«В связи со складывающейся в Тунисе ситуацией рекомендуем российским гражданам, находящимся в этой стране, проявлять осмотрительность, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ориентироваться на информацию, размещаемую на сайте посольства России. Исходим из того, что внутренние противоречия в Тунисе будут урегулированы исключительно в правовом поле. Рассчитываем, что и впредь российско-тунисские дружественные отношения и многоплановое сотрудничество будут поступательно развиваться на благо народов наших стран», — добавили в МИД.

В Тунисе на фоне массовых акций протеста президент Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента и об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши. Он также лишил неприкосновенности всех депутатов.

Позднее сообщалось, что Европейский союз призывает все стороны в Тунисе восстановить парламентскую деятельность в стране, такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.