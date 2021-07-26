Mosaique FM: президент Туниса заморозил работу парламента страны

Президент Туниса Каис Саид на экстренном заседании руководителей вооруженных сил и служб безопасности объявил о приостановлении деятельности парламента.

Об этом сообщает радио Mosaique FM.

Глава государства также заявил об снятии парламентской неприкосновенности со всех депутатов.

Кроме того, по словам Саида, в ближайшее время премьер-министр Хишам Машиши подаст в отставку.

В субботу в нескольких городах Туниса прошли митинги, участники которых требовали суда над коррупционерами и роспуска парламента. В столице протестующие попытались пробраться к зданию парламента. В ходе демонстрации они бросали бутылки и камни в сотрудников сил правопорядка.