ЕС призвал Тунис восстановить парламентскую деятельность

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Европейский союз призывает все стороны в Тунисе восстановить парламентскую деятельность в стране, такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
ЕС призвал Тунис восстановить парламентскую деятельность
  • © EMMANUEL DUNAND
  • AFP

«ЕС внимательно следит за развитием событий в Тунисе. Демократические основы, уважение к верховенству закона, к Конституции должны быть сохранены, а также учтены пожелания тунисского народа. Поэтому мы призываем к скорейшему восстановлению парламентской деятельности, считаем необходимым уважать фундаментальные права и избегать любых форм насилия», — говорится в сообщении дипломата.

В Тунисе на фоне массовых акций протеста президент Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента и об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши. Он также лишил неприкосновенности всех депутатов.

После того как президент объявил о своём решении, армия окружила здание парламента и государственного телевидения.

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