ЕС призвал Тунис восстановить парламентскую деятельность

Европейский союз призывает все стороны в Тунисе восстановить парламентскую деятельность в стране, такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«ЕС внимательно следит за развитием событий в Тунисе. Демократические основы, уважение к верховенству закона, к Конституции должны быть сохранены, а также учтены пожелания тунисского народа. Поэтому мы призываем к скорейшему восстановлению парламентской деятельности, считаем необходимым уважать фундаментальные права и избегать любых форм насилия», — говорится в сообщении дипломата.

В Тунисе на фоне массовых акций протеста президент Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента и об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши. Он также лишил неприкосновенности всех депутатов.

После того как президент объявил о своём решении, армия окружила здание парламента и государственного телевидения.