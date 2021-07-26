Mosaique FM: армия Туниса окружила здание парламента и гостелевидения

После того, как президент Туниса Каис Саид объявил о решении приостановить деятельность Ассамблеи народных представителей, армия окружила здание парламента и государственного телевидения.

Об этом сообщает радио Mosaique FM.

«Армия дислоцирована перед парламентом и зданием государственного телевидения в Тунисе», — говорится в публикации.

В субботу, 25 июля, в нескольких городах Туниса прошли митинги, участники которых требовали суда над коррупционерами и роспуска парламента. В столице протестующие попытались пробраться к зданию, где находится Ассамблея народных представителей. В ходе демонстрации они бросали бутылки и камни в сотрудников сил правопорядка.

Президент Туниса Каис Саид на экстренном заседании руководителей вооруженных сил и служб безопасности объявил о приостановлении деятельности парламента и отставке премьер-министра страны Хишама Машиши.