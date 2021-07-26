Президент Туниса ввёл в стране комендантский час

Короткая ссылка
Президент Туниса Каис Саид ввёл в стране комендантский час до 27 августа, а также запретил массовые собрания граждан.
Президент Туниса ввёл в стране комендантский час
  • Reuters

«С 26 июля по 27 августа полностью запрещается передвижение граждан и транспортных средств во всей стране с 19:00 до 06:00 по местному времени, за исключением неотложных медицинских случаев и сотрудников, работающих в ночные смены», — приводит РИА Новости пресс-релиз канцелярии президента.

Отмечается, что срок действия комендантского часа может быть изменён. Президент Туниса запретил передвижение между городами и собрания группами более трёх человек.

Ранее президент Туниса Каис Саид на экстренном заседании руководителей вооружённых сил и служб безопасности объявил о приостановке деятельности парламента и об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши.

Также он лишил неприкосновенности всех депутатов на фоне охвативших страну антиправительственных протестов.

После того как президент Туниса Каис Саид объявил о решении приостановить деятельность Ассамблеи народных представителей, армия окружила здание парламента и государственного телевидения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить