Президент Туниса ввёл в стране комендантский час

Президент Туниса Каис Саид ввёл в стране комендантский час до 27 августа, а также запретил массовые собрания граждан.

«С 26 июля по 27 августа полностью запрещается передвижение граждан и транспортных средств во всей стране с 19:00 до 06:00 по местному времени, за исключением неотложных медицинских случаев и сотрудников, работающих в ночные смены», — приводит РИА Новости пресс-релиз канцелярии президента.

Отмечается, что срок действия комендантского часа может быть изменён. Президент Туниса запретил передвижение между городами и собрания группами более трёх человек.

Ранее президент Туниса Каис Саид на экстренном заседании руководителей вооружённых сил и служб безопасности объявил о приостановке деятельности парламента и об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши.

Также он лишил неприкосновенности всех депутатов на фоне охвативших страну антиправительственных протестов.

После того как президент Туниса Каис Саид объявил о решении приостановить деятельность Ассамблеи народных представителей, армия окружила здание парламента и государственного телевидения.