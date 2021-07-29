В ООН не исключили превращения Мьянмы в суперраспространителя COVID-19

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Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс допустил, что страна может стать суперраспространителем коронавируса.
В ООН не исключили превращения Мьянмы в суперраспространителя COVID-19
  • Reuters

По его словам, специалисты отмечают резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Мьянме.

«Мьянма становится суперраспространителем COVID-19 со всеми этими очень опасными вариантами — «дельтой» и другими формами этой болезни, которые крайне опасны и смертоносны», — отметил Эндрюс в интервью газете The Guardian.

Эксперт добавил, что примерно треть населения мира проживает в странах, которые граничат с Мьянмой.

Ранее в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения сообщалось, что пандемия коронавируса далека от окончания.

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