Правоохранительные органы ФРГ начали расследование из-за взрыва в Леверкузене

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Прокуратура и полиция Кёльна начали расследование в связи с гибелью людей в результате взрыва на химическом предприятии в Леверкузене.
Правоохранительные органы ФРГ начали расследование из-за взрыва в Леверкузене
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместный пресс-релиз правоохранительных органов.

«После взрыва утром во вторник, 27 июля, в химпарке Леверкузен полиция Кёльна под руководством прокуратуры Кёльна создала следственную группу», — говорится в документе.

В настоящий момент рассматриваются два возможных состава преступления: действия, приведшие по неосторожности к взрыву, и причинение смерти по неосторожности.

27 июля в Германии в городе Леверкузене произошёл взрыв на предприятии по переработке отходов. В результате происшествия, согласно последним данным, погибли два человека.

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