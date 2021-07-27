Число пострадавших при взрыве и пожаре в Леверкузене превысило 30

Число пострадавших при взрыве и пожаре на территории химпарка Chempark в немецком Леверкузене увеличилось до 31. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Reuters

Как отмечается, один человек погиб, ещё четверо числятся пропавшими без вести. По имеющимся данным, взрыв произошёл на территории центра по утилизации отходов, который управляется компанией Currenta.