Число пострадавших при взрыве и пожаре в Леверкузене превысило 30
Число пострадавших при взрыве и пожаре на территории химпарка Chempark в немецком Леверкузене увеличилось до 31. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
- Reuters
Как отмечается, один человек погиб, ещё четверо числятся пропавшими без вести.
По имеющимся данным, взрыв произошёл на территории центра по утилизации отходов, который управляется компанией Currenta.
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