Число жертв при взрыве в Леверкузене возросло до двух

Число жертв взрыва и пожара в химпарке немецкого Леверкузена выросло до двух.

«Печальная уверенность в ходе спасательных работ: в результате взрыва погиб ещё один человек», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы производства.

В заявлении указано, что число пропавших без вести составляет пять человек, их поиски продолжаются.

27 июля в Германии в городе Леверкузене произошёл взрыв на предприятии по переработке отходов.

Сообщалось, что число пострадавших при взрыве и пожаре на территории химпарка Chempark в немецком Леверкузене увеличилось до 31.