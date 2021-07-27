Число жертв при взрыве в Леверкузене возросло до двух

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Число жертв взрыва и пожара в химпарке немецкого Леверкузена выросло до двух.
Число жертв при взрыве в Леверкузене возросло до двух
  • Reuters

«Печальная уверенность в ходе спасательных работ: в результате взрыва погиб ещё один человек», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы производства.

В заявлении указано, что число пропавших без вести составляет пять человек, их поиски продолжаются.

27 июля в Германии в городе Леверкузене произошёл взрыв на предприятии по переработке отходов. 

Сообщалось, что число пострадавших при взрыве и пожаре на территории химпарка Chempark в немецком Леверкузене увеличилось до 31. 

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