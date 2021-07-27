Число жертв при взрыве в Леверкузене возросло до двух
- Reuters
«Печальная уверенность в ходе спасательных работ: в результате взрыва погиб ещё один человек», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы производства.
В заявлении указано, что число пропавших без вести составляет пять человек, их поиски продолжаются.
27 июля в Германии в городе Леверкузене произошёл взрыв на предприятии по переработке отходов.
Сообщалось, что число пострадавших при взрыве и пожаре на территории химпарка Chempark в немецком Леверкузене увеличилось до 31.