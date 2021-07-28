МИД Афганистана прокомментировал визит делегации талибов в Китай

Короткая ссылка
Правительство Афганистана призвало Китай оказать давление на «Талибан»* на фоне визита делегации талибов в КНР.
МИД Афганистана прокомментировал визит делегации талибов в Китай
  • Reuters

«Афганистан ожидает, что правительство Китая сыграет свою ценную роль для укрепления регионального консенсуса и оказания международного давления на «Талибан» ради прекращения насилия, установления режима прекращения огня, обеспечения мира и окончания присутствия иностранных террористов в Афганистане», — говорится в заявлении афганского Министерства иностранных дел.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И встретился с главой политического офиса «Талибана» в Катаре муллой Абдулом Гани Барадаром.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить