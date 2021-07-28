МИД Афганистана прокомментировал визит делегации талибов в Китай

Правительство Афганистана призвало Китай оказать давление на «Талибан»* на фоне визита делегации талибов в КНР.

«Афганистан ожидает, что правительство Китая сыграет свою ценную роль для укрепления регионального консенсуса и оказания международного давления на «Талибан» ради прекращения насилия, установления режима прекращения огня, обеспечения мира и окончания присутствия иностранных террористов в Афганистане», — говорится в заявлении афганского Министерства иностранных дел.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И встретился с главой политического офиса «Талибана» в Катаре муллой Абдулом Гани Барадаром.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.