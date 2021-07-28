Глава МИД Китая встретился с представителем «Талибана»

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Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с главой политического офиса «Талибана»* в Катаре муллой Абдулом Гани Барадаром.
Глава МИД Китая встретился с представителем «Талибана»
  • Reuters

Об этом сообщил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«28 июля состоялась встреча члена Госсовета, министра иностранных дел КНР с Абдулом Гани Барадаром, который прибыл с визитом в Китай», — приводит ТАСС заявление представителя министерства.

Ранее американский лидер Джо Байден и президент Афганистана Ашраф Гани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили деятельность радикального движения «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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