Глава МИД Китая встретился с представителем «Талибана»
- Reuters
Об этом сообщил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
«28 июля состоялась встреча члена Госсовета, министра иностранных дел КНР с Абдулом Гани Барадаром, который прибыл с визитом в Китай», — приводит ТАСС заявление представителя министерства.
Ранее американский лидер Джо Байден и президент Афганистана Ашраф Гани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили деятельность радикального движения «Талибан».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.