Байден провёл переговоры с президентом Афганистана

Американский лидер Джо Байден и президент Афганистана Ашраф Гани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили деятельность радикального движения «Талибан»*. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент Байден и президент Гани согласились с тем, что текущее наступление «Талибана» прямо противоречит заявлению движения о поддержке урегулирования конфликта путём переговоров», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Байден также подтвердил, что США намерены продолжать оказывать поддержку Афганистану.

Ранее сообщалось, что Байден поручил выделить $100 млн для помощи беженцам из Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.