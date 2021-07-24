Байден провёл переговоры с президентом Афганистана

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Американский лидер Джо Байден и президент Афганистана Ашраф Гани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили деятельность радикального движения «Талибан»*. Об этом сообщили в Белом доме.
Байден провёл переговоры с президентом Афганистана
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Президент Байден и президент Гани согласились с тем, что текущее наступление «Талибана» прямо противоречит заявлению движения о поддержке урегулирования конфликта путём переговоров», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Байден также подтвердил, что США намерены продолжать оказывать поддержку Афганистану.

Ранее сообщалось, что Байден поручил выделить $100 млн для помощи беженцам из Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

 

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