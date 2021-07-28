Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что четвёртая волна пандемии охватила всю Францию.

«Санитарная ситуация продолжает ухудшаться. Четвёртая волна пандемии затронула всю территорию Франции», — цитирует её ТАСС.

Ранее министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн заявила, что те, кто откажется вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть отстранены от работы.

26 июля французский парламент принял законопроект об использовании санитарных пропусков и обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников сферы здравоохранения.