Четвёртая волна пандемии охватила всю Францию

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Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что четвёртая волна пандемии охватила всю Францию.
Четвёртая волна пандемии охватила всю Францию
  • Reuters

«Санитарная ситуация продолжает ухудшаться. Четвёртая волна пандемии затронула всю территорию Франции», — цитирует её ТАСС.

Ранее министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн заявила, что те, кто откажется вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть отстранены от работы.

26 июля французский парламент принял законопроект об использовании санитарных пропусков и обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников сферы здравоохранения.

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