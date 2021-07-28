Песков прокомментировал отношения России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США пока остаются в категории не партнёров, а, скорее, оппонентов России.

«Вряд ли можно назвать (США. — RT) сейчас партнёрами. Скорее, это наши оппоненты. Пока никаких партнёрских программ и отношений нет, к нашему сожалению. Хотя вы знаете, президент Путин неоднократно демонстрировал политическую волю на нормализацию этих отношений», — отметил Песков.

По словам официального представителя Кремля, отрадным пока является то, что Москва и Вашингтон перешли от пикирования к переговорам, которые тем не менее сопровождаются дальнейшим пикированием.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы.

Комментируя соответствующее высказывание, депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что высказывание американского лидера в данном контексте можно расценить как «повторение штампованных фраз».