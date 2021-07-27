Байден: у экономики России есть только ядерное оружие и нефть

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Президент США Джо Байден заявил, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы.
Байден: у экономики России есть только ядерное оружие и нефть
  • globallookpress.com

Как сообщает ТАСС, Байден заявил об этом в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, напомнив, что встречался с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. 

Байден отметил, что у Путина «есть реальная проблема», поскольку он руководит «экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего».

«Он (Путин) знает, что действительно находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его ещё более опасным», — отметил Байден.

Также Байден заявил, что Россия «уже вмешивается» в предстоящие американские выборы в конгресс, «распространяя дезинформацию».

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