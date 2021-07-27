Байден заявил о «вмешательстве» России в предстоящие выборы в США

Президент США Джо Байден заявил, что Россия «уже вмешивается» в предстоящие американские выборы в конгресс, «распространяя дезинформацию».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Россия уже вмешивается в (промежуточные) выборы 2022 года, распространяя дезинформацию», — приводятся слова Байдена.

В июне замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва направила Вашингтону свыше 40 обращений, связанных с кибератаками на госструктуры и системы России, однако ответа со стороны США не поступило.

В марте в Кремле назвали безосновательным и бездоказательным доклад разведслужб США о якобы попытках России повлиять на исход американских президентских выборов в 2020 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов.