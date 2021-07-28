В Госдуме прокомментировали заявления Байдена о России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Джо Байдена о том, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы.

Кроме того, американский лидер отметил, что Россия «уже вмешивается» в предстоящие американские выборы в конгресс, «распространяя дезинформацию».

Бальбек, в свою очередь, напомнил о заявлении экс-президента США Барака Обамы о якобы «разорванной в клочья российской экономике», добавив, что Россией, наоборот, сделан «существенный скачок» в сельском хозяйстве и промышленности.

По словам парламентария, развитие, например, Крыма показывает, что экономика России, даже получив «мощные удары» от Запада, «крепко стоит на ногах».

«Так что горячатся в своих заявлениях лидеры США, озвучивают свои желания, а не реальное положение дел», — отметил депутат.

При этом он добавил, что высказывание насчёт ядерного оружия и нефти можно расценить как «повторение штампованных фраз».

Комментируя обвинения в адрес России, собеседник RT заявил, что американскому президенту срочно нужен «враг», которым он «будет пугать соотечественников для обеспечения господства демократов во всех структурах власти».

«Они соревнуются друг с другом, кто сильнее напугает американский народ русской «угрозой», — заключил Бальбек.

Ранее Байден заявил, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы.