В Госдуме прокомментировали заявления Байдена о России
- РИА Новости
Кроме того, американский лидер отметил, что Россия «уже вмешивается» в предстоящие американские выборы в конгресс, «распространяя дезинформацию».
Бальбек, в свою очередь, напомнил о заявлении экс-президента США Барака Обамы о якобы «разорванной в клочья российской экономике», добавив, что Россией, наоборот, сделан «существенный скачок» в сельском хозяйстве и промышленности.
По словам парламентария, развитие, например, Крыма показывает, что экономика России, даже получив «мощные удары» от Запада, «крепко стоит на ногах».
«Так что горячатся в своих заявлениях лидеры США, озвучивают свои желания, а не реальное положение дел», — отметил депутат.
При этом он добавил, что высказывание насчёт ядерного оружия и нефти можно расценить как «повторение штампованных фраз».
Комментируя обвинения в адрес России, собеседник RT заявил, что американскому президенту срочно нужен «враг», которым он «будет пугать соотечественников для обеспечения господства демократов во всех структурах власти».
«Они соревнуются друг с другом, кто сильнее напугает американский народ русской «угрозой», — заключил Бальбек.
Ранее Байден заявил, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы.