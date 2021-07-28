В Кремле ответили на слова Байдена о «ядерном оружии и нефти» России

Высказывания американского президента Джо Байдена о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, «неверны по своей сути» — они говорят об ошибочном знании и непонимании современной Российской Федерации в Белом доме, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами представитель Кремля отметил, что такие «бравурные заявления», очевидно, готовятся аппаратом Байдена.

При этом Песков напомнил, что американский президент высказывался о России в присутствии сотрудников национальной разведки, а в такой аудитории подобные слова «востребованы».

«Также очевидно, что президент озвучивает те посылы, которые готовятся его аппаратом, помощниками, и вот здесь как раз налицо ошибочное знание, непонимание современной России. Да, Россия — это крупнейшая ядерная держава, очень ответственная ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что утверждать, будто у России «больше ничего нет» — это в корне неверно.

«Наверное, помощникам стоило готовить господину Байдену справочную информацию о том, что доля нефтегазового сектора ВВП Российской Федерации в 2020-м году составляла 15,2%. В 2017-м году эта доля составляла 16,9%», — сказал Песков, добавив, что если бы речь шла о квалифицированных экспертных документах, то эта информация была бы доложена Байдену.

Он также уточнил, что нефтегазовые доходы в российском бюджете в 2010 году составляли 46%, а в 2020 году — 28%, однако эти данные президенту США предоставлены не были.

«Мы видим, что это сделано не было. Мы сожалеем в этой связи и надеемся, что всё-таки ему будет более экспертная информация готовиться. Не только ядерное оружие, хотя это очень высокотехнологичная сфера, которая имеет своё продолжение и в гражданском производстве. Это и передовая ядерная энергетика, это развитие инновационных областей, мощнейшее сельское хозяйство», — заявил Песков.

Ранее Джо Байден, выступая в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, заявил, что Владимир Путин руководит «экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего».

Согласно данным Росстата, в 2020 году доля нефтегазового сектора в ВВП России снизилась с 19,2 до 15,2%.