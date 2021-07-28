Антонов рассказал о диалоге России и США по Афганистану

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости заявил, что «Россия и США поддерживают предметный диалог по Афганистану».

Он отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен «положительно оценивают двусторонние контакты на уровне спецпредставителей».

«Координация усилий между нашими странами нацелена на достижение национального примирения в Исламской Республике», — заявил дипломат.

По его словам, «интересы Москвы и Вашингтона в афганском урегулировании во многом близки».

Ранее американский лидер Джо Байден и президент Афганистана Ашраф Гани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили деятельность радикального движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.