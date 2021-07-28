Адвокат прокомментировал решение суда о лишении Ассанжа гражданства Эквадора

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Адвокат Джулиана Ассанжа Карлос Поведа в беседе с RT прокомментировал решение суда о лишении основателя WikiLeaks эквадорского гражданства.
Адвокат прокомментировал решение суда о лишении Ассанжа гражданства Эквадора
  • Reuters

Поведа заявил, что Ассанж «имел законное право на натурализацию, так как на тот момент находился под международной защитой».

«У Ассанжа не было возможности воспользоваться правом на защиту, которое он просил предоставить, находясь в тюрьме «Белмарш». Кроме того, у него не было возможности связаться ни с британскими, ни с эквадорскими адвокатами. У Ассанжа также не было возможности представить доказательства», — рассказал он.

По словам адвоката, это «постыдное решение основано на отчёте Генеральной ревизионной комиссии, которую в то время возглавлял весьма сомнительный политик Пабло Сели. На данный момент он обвиняется в коррупции и проходит по 18 уголовным делам».

«Конечно, этот политический процесс был использован в качестве единственного доказательства теми, кто хотел признать письмо о натурализации, выданное Ассанжу, недействительным… Мы будем обжаловать приговор», — добавил Поведа.

В начале июля сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по случаю его 50-летия организовали пикник на Парламентской площади в центре Лондона.

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