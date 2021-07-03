Сторонники Ассанжа отпраздновали его 50-летие у парламента Британии

Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по случаю его 50-летия организовали пикник на Парламентской площади в центре Лондона, сообщает РИА Новости.

Так, один из участников пикника, представившийся как Карлос, заявил, что таким образом активисты напоминают властям, «что Ассанж — журналист, а за журналистику карать нельзя».

«За журналистику нельзя применять смертную казнь и многолетние сроки заключения. Освободите Ассанжа, не экстрадируйте его», — сказал он.

Как уточняет агентство, собравшиеся старались соблюдать дистанцию и другие коронавирусные ограничения.

Активисты принесли плакаты с призывами не выдавать Ассанжа США и расстелили на газоне транспаранты.

Подруга Ассанжа Стелла Моррис отметила, что чем дольше продолжается расследование, «тем больше становится ясно, что это политическое дело».

«Джулиан должен быть дома со мной и нашими двумя детьми. Всё это зашло слишком далеко, это надо остановить. Он не преступник», — сказала она журналистам.

В январе Центральный уголовный суд Лондона отказал властям Соединённых Штатов в экстрадиции Ассанжа. Основанием для этого стали опасения за психическое здоровье журналиста.

Также магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT прокомментировала позицию Запада вокруг ситуации с Ассанжем.