Сторонники Ассанжа отпраздновали его 50-летие у парламента Британии
- Reuters
Так, один из участников пикника, представившийся как Карлос, заявил, что таким образом активисты напоминают властям, «что Ассанж — журналист, а за журналистику карать нельзя».
«За журналистику нельзя применять смертную казнь и многолетние сроки заключения. Освободите Ассанжа, не экстрадируйте его», — сказал он.
Как уточняет агентство, собравшиеся старались соблюдать дистанцию и другие коронавирусные ограничения.
Активисты принесли плакаты с призывами не выдавать Ассанжа США и расстелили на газоне транспаранты.
Подруга Ассанжа Стелла Моррис отметила, что чем дольше продолжается расследование, «тем больше становится ясно, что это политическое дело».
«Джулиан должен быть дома со мной и нашими двумя детьми. Всё это зашло слишком далеко, это надо остановить. Он не преступник», — сказала она журналистам.
В январе Центральный уголовный суд Лондона отказал властям Соединённых Штатов в экстрадиции Ассанжа. Основанием для этого стали опасения за психическое здоровье журналиста.
Также магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT прокомментировала позицию Запада вокруг ситуации с Ассанжем.