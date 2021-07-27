В Минздраве Турции заявили об угрожающих темпах COVID-19

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что темпы распространения коронавируса в Турции вызывают серьёзную обеспокоенность.
В Минздраве Турции заявили об угрожающих темпах COVID-19
  • РИА Новости

«Мы достигли такого количества случаев, которое вызывает тревогу по поводу возможности держать эпидемию под контролем. Это может остановить воля, которую мы проявим. Соблюдайте меры предосторожности и делайте прививку», — написал он в Twitter.

Во вторник, 27 июля, Минздрав страны выявил 19 761 новый случай заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с 8 мая.

Накануне в Турции за сутки зафиксировали 16 809 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 

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