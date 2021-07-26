В Турции за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса
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По данным ведомства, за прошедшие 24 часа в Турции скончались 63 человека с коронавирусом.
Уточняется, что в стране за сутки также вылечились более 5,5 тыс. пациентов с COVID-19.
Ранее глава Союза инфекционистов республики Мехмет Джейхан призвал ужесточить антикоронавирусные меры в отношении российских туристов.
Позднее турецкие власти сообщили, что не планируют введение новых ограничений или ужесточение санитарно-эпидемиологических мер для российских туристов, направляющихся на отдых в республику.