В Турции за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса

В Турции за сутки зафиксировали 16 809 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минздраве страны.

По данным ведомства, за прошедшие 24 часа в Турции скончались 63 человека с коронавирусом.

Уточняется, что в стране за сутки также вылечились более 5,5 тыс. пациентов с COVID-19.

Ранее глава Союза инфекционистов республики Мехмет Джейхан призвал ужесточить антикоронавирусные меры в отношении российских туристов.

Позднее турецкие власти сообщили, что не планируют введение новых ограничений или ужесточение санитарно-эпидемиологических мер для российских туристов, направляющихся на отдых в республику.