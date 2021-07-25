В Турции призвали ужесточить меры против COVID-19 для россиян

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В связи с очередным всплеском COVID-19 в Турции глава Союза инфекционистов республики Мехмет Джейхан призвал ужесточить антикоронавирусные меры в отношении российских туристов.

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

«С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой — государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся», — написал он.

Джейхан добавил, что в стране суточный прирост новых случаев заболевания составил 12 381, что почти втрое больше июньского показателя.

Авиасообщение России и Турции было возобновлено 22 июня.  

Турецкое посольство ранее опровергло сообщения СМИ о возможном закрытии границ страны из-за распространения штамма коронавируса «дельта».

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