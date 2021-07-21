В Турции опровергли информацию о возможном закрытии границ из-за COVID-19

Турецкое посольство сообщило, что появившаяся в СМИ информация о возможности закрытия границ страны из-за распространения штамма коронавируса «дельта» не соответствует действительности.

«В ряде российских СМИ распространились новости о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового штамма COVID-19 «дельта». Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости заявление.

Дипломаты отметили, что политик не делал подобных заявлений во время своего выступления.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в беседе с CNN Turk рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.

По его словам, необходимо наблюдать, что происходит в ряде турецких провинций со штаммом «дельта».