В Турции опровергли информацию о возможном закрытии границ из-за COVID-19

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Турецкое посольство сообщило, что появившаяся в СМИ информация о возможности закрытия границ страны из-за распространения штамма коронавируса «дельта» не соответствует действительности.
В Турции опровергли информацию о возможном закрытии границ из-за COVID-19
  • Reuters

«В ряде российских СМИ распространились новости о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового штамма COVID-19 «дельта». Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости заявление.

Дипломаты отметили, что политик не делал подобных заявлений во время своего выступления.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в беседе с CNN Turk рассказал о ситуации с коронавирусом в стране

По его словам, необходимо наблюдать, что происходит в ряде турецких провинций со штаммом «дельта».

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