В Турции сделали более 50 млн прививок от COVID-19

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В Турции ввели свыше 50 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
В Турции сделали более 50 млн прививок от COVID-19
  • Reuters

Об этом он написал в своём в Twitter.

«Слава богу, мы ввели более 50 млн доз вакцины, которая является нашим самым эффективным оружием в борьбе с пандемией коронавируса», — отметил Эрдоган.

Президент Турции добавил, что благодаря усилиям отечественных специалистов и сильной системе здравоохранения в стране будет продолжена борьба с пандемией с помощью вакцины Turkovac, которую планируется начать применять в ближайшее время.

Вместе с этим турецкая и российская стороны обсуждают тему совместного производства вакцины от коронавируса «Спутник V».

В апреле доктор биологических наук профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН Оксана Гизингер рассказала в беседе с телеканалом «360» о мерах профилактики COVID-19.

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