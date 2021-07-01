В Турции сделали более 50 млн прививок от COVID-19

В Турции ввели свыше 50 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом он написал в своём в Twitter.

«Слава богу, мы ввели более 50 млн доз вакцины, которая является нашим самым эффективным оружием в борьбе с пандемией коронавируса», — отметил Эрдоган.

Президент Турции добавил, что благодаря усилиям отечественных специалистов и сильной системе здравоохранения в стране будет продолжена борьба с пандемией с помощью вакцины Turkovac, которую планируется начать применять в ближайшее время.

Вместе с этим турецкая и российская стороны обсуждают тему совместного производства вакцины от коронавируса «Спутник V».

В апреле доктор биологических наук профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН Оксана Гизингер рассказала в беседе с телеканалом «360» о мерах профилактики COVID-19.