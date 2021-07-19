В Турции не исключили закрытия границ из-за коронавируса

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Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой не исключил закрытия границ из-за распространения штамма коронавируса «дельта».
В Турции не исключили закрытия границ из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом он заявил в беседе с CNN Turk.

«Ни от чего гарантии нет, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом «дельта», — сказал министр.

По его словам, в приоритете у Турции максимальная вакцинация. 

«Если она ускорится, то Турция полностью вернётся к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займёт времени нормализация», — цитирует его РИА Новости.

При этом он отметил, что «пока всё идёт хорошо».

1 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции сделали более 50 млн прививок от COVID-19.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, в беседе с НСН оценил вероятность локдауна в Крыму и Краснодарском крае из-за ситуации с коронавирусом.

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