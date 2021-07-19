В Турции не исключили закрытия границ из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом он заявил в беседе с CNN Turk.
«Ни от чего гарантии нет, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом «дельта», — сказал министр.
По его словам, в приоритете у Турции максимальная вакцинация.
«Если она ускорится, то Турция полностью вернётся к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займёт времени нормализация», — цитирует его РИА Новости.
При этом он отметил, что «пока всё идёт хорошо».
1 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции сделали более 50 млн прививок от COVID-19.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, в беседе с НСН оценил вероятность локдауна в Крыму и Краснодарском крае из-за ситуации с коронавирусом.