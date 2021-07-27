В Госдуме отметили важность борьбы с киберпреступностью

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT внесение Россией в ООН первого в мире проекта конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты.

«Сегодня кибератаки — такое же оружие массового поражения, как тактический ядерный фугас. Целый город может оказаться с остановленной инфраструктурой, начиная от блокирования подачи топлива и заканчивая водоснабжением. И жертв вроде бы нет, а населённый пункт парализован. Таким образом, я бы назвал кибератаки бескровными убийцами, они не ставят перед собой цели уничтожить население, а просто отбрасывают это население, по сути, в каменный век», — отметил парламентарий.

По его словам, российский проект конвенции является своевременным и актуальным.

«Думаю, что в странах коллективного Запада начнут протестовать против нашей инициативы, обвинять нас в каких-то кибератаках, но в душе, я уверен, они с нами согласны», — заключил депутат.

Ранее Россия внесла в ООН первый в мире проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты.