Глава Таджикистана обсудил с министром обороны КНР ситуацию в Афганистане

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ, они обсудили военно-политическую ситуацию в Афганистане и перспективы её развития.
Глава Таджикистана обсудил с министром обороны КНР ситуацию в Афганистане
  • Reuters

Рахмон «с тревогой высказался» о критическом развитии обстановки в Афганистане и в приграничных с Таджикистаном регионах.

Он также проинформировал министра обороны Китая о мерах, принимаемых для укрепления охраны таджикско-афганской границы и своего оборонного потенциала.

Стороны отметили важность «продолжения тесной координации между соответствующими службами и профильными ведомствами двух стран», сообщили в пресс-службе таджикского президента.

Ранее советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что Кабул призывает внешних партнёров, в том числе Китай, Индию и Россию, помогать технически силам обороны и безопасности страны бороться с терроризмом.

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