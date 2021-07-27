Профессор турецкого университета Малтепе высказался об отношениях Анкары и Киева

Профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал в беседе с интернет-изданием «Лента.Ру» высказался об отношениях Турции и Украины.

Он сообщил, что у Анкары есть «свои отношения» с Киевом и «она хотела бы продолжить их развивать».

«Россия должна это понимать. Да, Турция продала Украине беспилотники, случается. И что, теперь Украина будет превосходить Россию по военной мощи из-за пары десятков беспилотников?» — заявил профессор.

При этом Хасан Унал отметил, что «то, что у Турции хорошие взаимоотношения и с Украиной, и с Россией, позволяет ей предложить посредничество между двумя странами».

«Потому что западные страны, Соединённые Штаты и другие будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы просто стремимся поддерживать наши отношения на хорошем уровне», — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

По данным украинского МИД, они обсудили возможности усиленного сотрудничества ВМС Украины и Турции, «которое поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины».

В июне глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что российская сторона намерена обсудить с Турцией планы сотрудничества между турецкими и украинскими военно-морскими силами.

Глава российского внешнеполитического ведомства отмечал, что Москва находится в регулярном диалоге с турецкими коллегами.