Дипломаты Украины и Турции обсудили сотрудничество в Чёрном море

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в рамках которых они обсудили сотрудничество между странами в Черноморском регионе.
Дипломаты Украины и Турции обсудили сотрудничество в Чёрном море
  • ©mfa.gov.ua

Об этом сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Министры обсудили возможности усиленного сотрудничества ВМС Украины и Турции, которое поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины, повысить их обороноспособность и совместимость со странами — членами НАТО, и в целом взаимодействие государств Совета безопасности на Чёрном море», — говорится в заявлении МИД Украины.

Вместе с этим Чавушоглу принял приглашение своего украинского коллеги посетить Украину для проведения переговоров по поводу комплекса украинского-турецких стратегических отношений. 

В мае глава МИД России Сергей Лавров предостерёг Анкару от поощрения агрессивных инициатив Киева в отношении Крыма, которые российская сторона расценивает как посягательство на территориальную целостность государства.

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