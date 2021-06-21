Россия обсудит с Турцией планы военного сотрудничества Анкары и Киева
- РИА Новости
Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.
«Вы упомянули заявления МИД Украины, которые касаются планов сотрудничать между военно-морскими силами Украины и Турции. Мы очень чётко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначали», — сказал Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва находится в регулярном диалоге с турецкими коллегами и «в ближайшее время планируется очередной контакт».
«Я думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже», — сказал Лавров.
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
По данным украинского МИД, они обсудили возможности усиленного сотрудничества ВМС Украины и Турции, «которое поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины».