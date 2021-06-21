Россия обсудит с Турцией планы военного сотрудничества Анкары и Киева

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена обсудить с Турцией планы сотрудничества между турецкими и украинскими военно-морскими силами.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

«Вы упомянули заявления МИД Украины, которые касаются планов сотрудничать между военно-морскими силами Украины и Турции. Мы очень чётко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначали», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва находится в регулярном диалоге с турецкими коллегами и «в ближайшее время планируется очередной контакт».

«Я думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже», — сказал Лавров.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

По данным украинского МИД, они обсудили возможности усиленного сотрудничества ВМС Украины и Турции, «которое поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины».