Россия обсуждает с Таиландом признание сертификатов вакцинации от COVID-19

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Россия и Таиланд намерены проработать вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках работы над возобновлением авиасообщения между странами после нормализации эпидемиологической ситуации. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
Россия обсуждает с Таиландом признание сертификатов вакцинации от COVID-19
  • Reuters

«Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19 как одного из шагов, необходимых для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны планируют развивать сотрудничество по контролю за иными инфекционными заболеваниями, важными для региона.

В марте в Таиланде сократили срок карантина для вакцинированных от COVID-19 иностранцев с 14 дней до недели.

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