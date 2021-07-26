Генсек ООН отметил рост числа голодающих в мире в 2020 году

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Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о росте числа голодающих в мире в 2020 году на 161 млн по сравнению с аналогичным показателем предыдущего периода.
Генсек ООН отметил рост числа голодающих в мире в 2020 году
  • Reuters

«До 811 млн человек столкнулись с голодом в 2020 году — это на 161 млн больше, чем в 2019-м», — цитирует РИА Новости его видеообращение к участникам встречи, посвящённой подготовке к саммиту по продовольственным системам.

Гутерреш отметил, что на ситуацию повлияли сбои в поставках продовольствия, вызванные пандемией коронавируса.

В марте глава ООН заявил, что в случае отсутствия срочных мер миллионы людей в мире могут оказаться на грани крайнего голода.

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