Генсек ООН заявил об угрозе голода для миллионов людей в мире

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в случае отсутствия срочных мер миллионы людей в мире могут оказаться на грани крайнего голода.
Генсек ООН заявил об угрозе голода для миллионов людей в мире
  • Reuters

«Без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти», — цитирует Интерфакс Гутерреша.

По его словам, в некоторых частях Йемена, Южного Судана, Буркина-Фасо люди страдают от голода или условий, приведших к голоду.

Он отметил, что более 150 тыс. людей подвергаются риску смерти от голода.

В декабре Гутерреш в ходе выступления на форуме Нобелевской премии предупредил, что мир ожидает крупнейший экономический кризис за 80 лет.

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