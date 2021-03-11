Генсек ООН заявил об угрозе голода для миллионов людей в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в случае отсутствия срочных мер миллионы людей в мире могут оказаться на грани крайнего голода.

«Без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти», — цитирует Интерфакс Гутерреша.

По его словам, в некоторых частях Йемена, Южного Судана, Буркина-Фасо люди страдают от голода или условий, приведших к голоду.

Он отметил, что более 150 тыс. людей подвергаются риску смерти от голода.

В декабре Гутерреш в ходе выступления на форуме Нобелевской премии предупредил, что мир ожидает крупнейший экономический кризис за 80 лет.