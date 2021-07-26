МИД России заявил послу Японии протест из-за недружественных действий

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Замглавы Министерства иностранных дел России Игорь Моргулов в ходе встречи с послом Японии в Москве Тоёхисой Кодзуки выразил Японии решительный протест и призвал японскую сторону не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях.
МИД России заявил послу Японии протест из-за недружественных действий
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Моргулов заявил протест послу в связи с тем, что японские власти в последние дни предприняли недружественные шаги в контексте территориальных притязаний Японии к России.

В МИД призвали Японию не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях.

Также Москва предложила Токио вернуться к выполнению ранее достигнутых договорённостей лидеров двух стран о выведении российско-японских связей «на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах».

Ранее в посольстве России в Японии сообщили, что японский МИД «озвучил «протест» японской стороны по поводу поездки председателя правительства Российской Федерации на остров Итуруп».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что премьер-министр посещает те российские регионы, которые считает необходимым.

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