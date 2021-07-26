МИД России заявил послу Японии протест из-за недружественных действий
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Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
Моргулов заявил протест послу в связи с тем, что японские власти в последние дни предприняли недружественные шаги в контексте территориальных притязаний Японии к России.
В МИД призвали Японию не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях.
Также Москва предложила Токио вернуться к выполнению ранее достигнутых договорённостей лидеров двух стран о выведении российско-японских связей «на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах».
Ранее в посольстве России в Японии сообщили, что японский МИД «озвучил «протест» японской стороны по поводу поездки председателя правительства Российской Федерации на остров Итуруп».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что премьер-министр посещает те российские регионы, которые считает необходимым.