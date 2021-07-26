В Кремле прокомментировали ситуацию в Тунисе
- РИА Новости
«Безусловно, мы отслеживаем, мы следим за теми новостями, которые поступают из Туниса, и, конечно же, мы рассчитываем на то, что, скажем так, ничто не будет угрожать стабильности и безопасности граждан в этой стране», — сказал Песков.
Ранее президент Туниса Каис Саид на экстренном заседании руководителей вооружённых сил и служб безопасности объявил о приостановке деятельности парламента и об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши.
Также он лишил неприкосновенности всех депутатов на фоне охвативших страну антиправительственных протестов.
После того как президент Туниса Каис Саид объявил о решении приостановить деятельность Ассамблеи народных представителей, армия окружила здание парламента и государственного телевидения.