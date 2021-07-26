В Кремле прокомментировали ситуацию в Тунисе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за новостями, поступающими из Туниса.

«Безусловно, мы отслеживаем, мы следим за теми новостями, которые поступают из Туниса, и, конечно же, мы рассчитываем на то, что, скажем так, ничто не будет угрожать стабильности и безопасности граждан в этой стране», — сказал Песков.

Ранее президент Туниса Каис Саид на экстренном заседании руководителей вооружённых сил и служб безопасности объявил о приостановке деятельности парламента и об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши.

Также он лишил неприкосновенности всех депутатов на фоне охвативших страну антиправительственных протестов.

После того как президент Туниса Каис Саид объявил о решении приостановить деятельность Ассамблеи народных представителей, армия окружила здание парламента и государственного телевидения.